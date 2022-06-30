В Курске молодые бизнесмены могут получить до 500 тысяч рублей на своё дело
Грант выдается в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого и комфортного бизнеса».
Средства гранта предприниматель может направить на следующие цели:
- на покупку оргтехники или оборудования для реализации проекта;
-на аренду помещения под производство или офис;
- на ремонтные работы;
- на оплату услуг связи, включая интернет и другие направления.
- на оплату услуг на продвижение проекта в СМИ и интернете.
По всем вопросам связанных с получением гранта консультирует комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области . г. Курск, ул. Горького 34, телефон +7 (4712) 70-24-34