В Курске ввели 4 класс пожарной опасности
По распоряжению администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.
- запрет на посещение лесов,
- на использование мангалов и иных источников открытого огня;
- на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.
За несоблюдение правил пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима, нарушителям грозит административная ответственность:
— для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;
— для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 000 до 80 000 рублей;
— для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.
Соблюдайте правила пожарной безопасности.
При возникновении пожара звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».