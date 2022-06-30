В Курске ввели 4 класс пожарной опасности

По распоряжению администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.

Как пояснили в управлении ГО и ЧС, это значит, что для граждан действует ряд ограничений:- запрет на посещение лесов,- на использование мангалов и иных источников открытого огня;- на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.За несоблюдение правил пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима, нарушителям грозит административная ответственность:— для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;— для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 000 до 80 000 рублей;— для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.Соблюдайте правила пожарной безопасности.При возникновении пожара звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».