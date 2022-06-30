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Лента новостей / В регионе

В Курске ввели 4 класс пожарной опасности

По распоряжению администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.

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Как пояснили в управлении ГО и ЧС, это значит, что для граждан действует ряд ограничений:

- запрет на посещение лесов,
- на использование мангалов и иных источников открытого огня;
- на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

За несоблюдение правил пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима, нарушителям грозит административная ответственность:

— для граждан - от 10 000 до 20 000 рублей;
— для должностных лиц - от 30 000 до 60 000 рублей;
— для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 000 до 80 000 рублей;
— для юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей.


Соблюдайте правила пожарной безопасности.
 При возникновении пожара звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».
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