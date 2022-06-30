Администрация Курской области на выездом заседании обсудили социально-экономическое развитие Кореневского района

С рабочей поездкой губернатор Курской области Роман Старовойт побывал в Кореневском районе.

В селе Толплино губернатор осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт, посетил дом культуры.Провел выездное заседание, на котором была поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни курян до 70 лет. Для этого необходимо усилить работу по проведению медосмотров и диспансеризации. Также для своевременного выявления заболеваний в регионе проводится модернизация первичного звена здравоохранения. В 2022 году на неё выделено порядка 1 миллиарда рублей.