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Лента новостей / В регионе

Администрация Курской области на выездом заседании обсудили социально-экономическое развитие Кореневского района

С рабочей поездкой губернатор Курской области Роман Старовойт побывал в Кореневском районе.

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Провел выездное заседание, на котором была поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни курян до 70 лет. Для этого необходимо усилить работу по проведению медосмотров и диспансеризации. Также для своевременного выявления заболеваний в регионе проводится модернизация первичного звена здравоохранения. В 2022 году на неё выделено порядка 1 миллиарда рублей.
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