5 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я.

#АРТерИ_Я в этом году была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в размере 680 000 рублей.Проект создан для развития творческих способностей юных курян в возрасте 12-15 лет. #АРТерИ_Я проводит множество мероприятий: интенсивы, тренинги, практикумы, мастер-классы, экскурсии, пленэры, персональные выставки и конкурсы. Проэкт позволит создать сборник творческих работ "Курск на пути к 1000-летию: взгляд молодежи".На презентации культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я пройдет: урок изобразительного творчества «#Za_МОК: Мысли. Образы. Картины».