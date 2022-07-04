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В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я.

5 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я.

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#АРТерИ_Я в этом году была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в размере 680 000 рублей.

Проект создан для развития  творческих способностей юных курян в возрасте 12-15 лет. #АРТерИ_Я проводит множество мероприятий: интенсивы, тренинги, практикумы, мастер-классы, экскурсии, пленэры, персональные выставки и конкурсы. Проэкт позволит создать сборник творческих работ "Курск на пути к 1000-летию: взгляд молодежи".

На презентации культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я  пройдет: урок изобразительного творчества «#Za_МОК: Мысли. Образы. Картины».
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