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На Ленина приступили к ремонту теплосети

Компания «Квадра» начала реконструкцию магистральной теплосети на улице Ленина.

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Протяженность участка работ более 1,5 километров, от пл. Перекальского до ул. Садовой.

Специалисты заменят изношенные трубы диаметром 300 мм на новые, в износостойкой изоляции - с минимальным сроком службы 40 лет. Также теплоэнергетики смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании.

До завершения всех работ будет приостановлено движение транспорта по двум крайним правым полосам ул. Ленина на участке от пл. Перекальского до дома № 54.

Стоимость работ превысит 120 миллионов рублей с учетом благоустройства, работы завершатся к 30 сентября.
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