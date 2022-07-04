На Ленина приступили к ремонту теплосети

Компания «Квадра» начала реконструкцию магистральной теплосети на улице Ленина.

Протяженность участка работ более 1,5 километров, от пл. Перекальского до ул. Садовой.Специалисты заменят изношенные трубы диаметром 300 мм на новые, в износостойкой изоляции - с минимальным сроком службы 40 лет. Также теплоэнергетики смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании.До завершения всех работ будет приостановлено движение транспорта по двум крайним правым полосам ул. Ленина на участке от пл. Перекальского до дома № 54.Стоимость работ превысит 120 миллионов рублей с учетом благоустройства, работы завершатся к 30 сентября.