5 июля 1943 года начало Курской битвы
Шла она с 5 июля по 23 августа 1943 года.
Советским войскам предстояло сперва выдержать натиск немецких войск на северном и южном фасе Курской дуги, а потом – самим перейти в наступление. В тяжелейших боях наши солдаты одержали победу, освободили Орёл, Белгород и Харьков, а после – всю территорию нашей Родины.
По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.