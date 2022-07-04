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5 июля 1943 года начало Курской битвы

Шла она с 5 июля по 23 августа 1943 года.

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 В ней участвовало более 2.1 миллионов человек, более 6.2 тысяч танков и 4.5 тысяч самолетов.

Советским войскам предстояло сперва выдержать натиск немецких войск на северном и южном фасе Курской дуги, а потом – самим перейти в наступление. В тяжелейших боях наши солдаты одержали победу, освободили Орёл, Белгород и Харьков, а после – всю территорию нашей Родины.

По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
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