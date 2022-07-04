В Курске запустили онлайн-акцию «Ромашковый букет»

Ко Дню семьи, любви и верности центр соцпрограмм «Спектр» запустил онлайн-акцию «Ромашковый букет».

Символом праздника является ромашка — самый жизнерадостный полевой цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и тёплое лето.Для того, чтобы стать участником, семье необходимо нарисовать на асфальте необычный ромашковый букет или фотографию семьи на фоне ромашек. Цветы могут быть нарисованными или настоящими и загрузить её в альбом https://clck.ru/rn4v6 до 09 июля 2021 года.В описании к работе необходимо указать название, фамилию семьи (для дипломов). Если в акции участвует семья от детского сада, то полное название дошкольного образовательного учреждения.От одного дошкольного учреждения принимают не более двух конкурсных работ.