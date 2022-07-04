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В Курске в поликлинике №6 ведется капитальный ремонт

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике №6 ведется капитальный ремонт.

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По этой программе в Курске ремонтируются еще 2 городские поликлиники – №3, №5. Всего на ремонт направлено более 560 миллионов рублей, из них 145 миллионов рублей – на закупку медицинского оборудования и мебели. В лечебных учреждениях установят новые рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы.

Сейчас в поликлинике №6 специалисты утепляют фасад. Планируется заменить инженерные сети - систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, проведут внутреннюю отделку. Закупят новое медицинское оборудование.

В Курской области в этом году будут отремонтированы и поликлиники Конышевской, Медвенской, Советской центральных районных больниц.
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