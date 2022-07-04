В Курске в поликлинике №6 ведется капитальный ремонт
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике №6 ведется капитальный ремонт.
Сейчас в поликлинике №6 специалисты утепляют фасад. Планируется заменить инженерные сети - систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, проведут внутреннюю отделку. Закупят новое медицинское оборудование.
В Курской области в этом году будут отремонтированы и поликлиники Конышевской, Медвенской, Советской центральных районных больниц.