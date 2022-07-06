Курянам рассказали о социальных выплатах на детей от 3 до 7 лет

В комитете социальной защиты населения Курска рассказали о сроках и порядке финансирования социальных выплат на детей от трех до семи лет.

Выплата производится не позднее 26-го числа каждого месяца и осуществляется в несколько этапов.Так, финансирование из комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области поступает в комитет финансов города, куда не ранее 1-го числа текущего месяца комитет социальной защиты населения Курска подает заявку. Установленные сроки по рассмотрению поданных заявок — до пяти дней. Затем комитет соцзащиты отправляет платежные поручения в казначейство и электронные файлы в банки.Далее казначейство переводит деньги в банки, а те уже зачисляют их на счета граждан. В случае, если выплата предусмотрена из средств федерального бюджета, как, например, ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно, то денежные средства на счета получателей зачисляются банками в течение трех рабочих дней.Получить консультацию можно в отделе детских пособий по телефону: 70-70-35.