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Курянам рассказали о социальных выплатах на детей от 3 до 7 лет

В комитете социальной защиты населения Курска рассказали о сроках и порядке финансирования социальных выплат на детей от трех до семи лет.

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Выплата производится не позднее 26-го числа каждого месяца и осуществляется в несколько этапов. 

Так, финансирование из комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области поступает в комитет финансов города, куда не ранее 1-го числа текущего месяца комитет социальной защиты населения Курска подает заявку. Установленные сроки по рассмотрению поданных заявок — до пяти дней. Затем комитет соцзащиты отправляет платежные поручения в казначейство и электронные файлы в банки. 

Далее казначейство переводит деньги в банки, а те уже зачисляют их на счета граждан. В случае, если выплата предусмотрена из средств федерального бюджета, как, например, ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно, то денежные средства на счета получателей зачисляются банками в течение трех рабочих дней. 

Получить консультацию можно в отделе детских пособий по телефону: 70-70-35.
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