Курские школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования

Школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования.

В прошлом году проходил пилотный проект, теперь он будет расширен на всю страну. Об этом рассказали в комитете образования города Курска.В этом году ЕГЭ по информатике сдавало 355 выпускников областного центра, они показали высокие результаты. Максимальные 100 баллов получили трое из них. Данная сфера сегодня активно развивается, и наблюдается растущая востребованность IT-профессий.Теперь школьники смогут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Его продолжительность составит два года. Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн - на базе региональных образовательных площадок.