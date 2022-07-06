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Курские школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования

Школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования.

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В прошлом году проходил пилотный проект, теперь он будет расширен на всю страну. Об этом рассказали в комитете образования города Курска.

В этом году ЕГЭ по информатике сдавало 355 выпускников областного центра, они показали высокие результаты. Максимальные 100 баллов получили трое из них. Данная сфера сегодня активно развивается, и наблюдается растущая востребованность IT-профессий.

Теперь школьники смогут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Его продолжительность составит два года. Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн - на базе региональных образовательных площадок.
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