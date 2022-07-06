В Курске сохраняется пятый класс пожарной опасности

На территории областного центра, по данным регионального Гидрометцентра, сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Прошедший, 5 июля, дождь не способствовал его снижению. Вчерашние осадки распределились неравномерно по городу это не помогло напитать землю влагой.Городское хозяйство продолжает контролировать пожарную обстановку в лесах.В период действия особого противопожарного режима, который был введен с 29 июня, ЗАПРЕЩЕНО:- посещение городских лесов;- проезд всех видов автомобильного транспорта по дорогам, проходящим через городские леса, за исключением проезда специальной техники, а также проезда к месту проживания;- курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов и применение открытого огня на территории лесов, а также прилегающей к лесам территории по ширине 50 метров.