В Курске сохраняется пятый класс пожарной опасности
На территории областного центра, по данным регионального Гидрометцентра, сохраняется пятый класс пожарной опасности.
Городское хозяйство продолжает контролировать пожарную обстановку в лесах.
В период действия особого противопожарного режима, который был введен с 29 июня, ЗАПРЕЩЕНО:
- посещение городских лесов;
- проезд всех видов автомобильного транспорта по дорогам, проходящим через городские леса, за исключением проезда специальной техники, а также проезда к месту проживания;
- курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов и применение открытого огня на территории лесов, а также прилегающей к лесам территории по ширине 50 метров.