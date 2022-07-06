  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске сохраняется пятый класс пожарной опасности

На территории областного центра, по данным регионального Гидрометцентра, сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Читайте также

Прошедший, 5 июля, дождь не способствовал его снижению. Вчерашние осадки распределились неравномерно по городу это не помогло напитать землю влагой.

Городское хозяйство продолжает контролировать пожарную обстановку в лесах.

В период действия особого противопожарного режима, который был введен с 29 июня, ЗАПРЕЩЕНО:
- посещение городских лесов;
- проезд всех видов автомобильного транспорта по дорогам, проходящим через городские леса, за исключением проезда специальной техники, а также проезда к месту проживания;
- курение, разведение костров, использование мангалов, сжигание отходов и применение открытого огня на территории лесов, а также прилегающей к лесам территории по ширине 50 метров.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования

В Курской области отменили короновирусные ограничения

Курянам рассказали о социальных выплатах на детей от 3 до 7 лет

В Курске ограничат движение на двух участках

В Курске в поликлинике №6 ведется капитальный ремонт

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске