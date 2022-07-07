В «Усадьба А.А. Фета» состоится литературно-музыкальный праздник

9 июля в музее «Усадьба А.А. Фета» состоится литературно-музыкальный праздник.

Ежегодно сюда приезжают посетители из разных уголков страны, что бы насладится особой атмосферой поэзии и музыки.В программе мероприятия: концерт, викторина, открытый микрофон поэзии, мастер-классы по декорированию и плетению, катание на лодке и в фаэтоне, усадебные игры.Билеты можно приобрести предварительно на сайте KASSIR.RU: https://clck.ru/s5VB2 и в кассе областного краеведческого музея по графику работы музея. В день праздника их можно будет купить в кассе музея «Усадьба А.А.Фета».