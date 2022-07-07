  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В «Усадьба А.А. Фета» состоится литературно-музыкальный праздник

9 июля в музее «Усадьба А.А. Фета» состоится литературно-музыкальный праздник.

Читайте также

Ежегодно сюда приезжают посетители из разных уголков страны, что бы насладится особой атмосферой поэзии и музыки.

В программе мероприятия: концерт, викторина, открытый микрофон поэзии, мастер-классы по декорированию и плетению, катание на лодке и в фаэтоне, усадебные игры.

Билеты можно приобрести предварительно на сайте KASSIR.RU: https://clck.ru/s5VB2 и в кассе областного краеведческого музея по графику работы музея. В день праздника их можно будет купить в кассе музея «Усадьба А.А.Фета».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Рыльском районе появилась новая охраняемая природная территория «Клевенский лес»

В детских садах Курска идет реализация «Народного бюджета»

В Курске жильцы многоквартирных домов будут по-новому оплачивать коммунальные услуги

В курских троллейбусах разместят рисунки детей

В Курске пройдет акция «Вода России»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске