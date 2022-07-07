В Курске состоится очередной этап проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок»

8 июля в 12.00 состоится очередной этап проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок».

Проект реализует Централизованная система библиотек города Курска совместно с областным перинатальным центром.ОН направлен на повышение родительской компетенции в вопросах детского чтения, формирование культуры чтения и развитие интереса к книге у молодых мам и малышей с первых дней жизни.Участниками проекта являются дети от 0 до 5 лет и их родители, а также курские семьи, которые только готовятся к появлению малышей.Мамам новорожденных будут вручены первые читательские билеты их детей, первые яркие книги для малышей, познакомят с историей Всероссийского праздника семьи, любви и верности и вручат символ праздника — ромашку.Также молодым мамам вручат памятки, буклеты, рекомендательные материалы по воспитанию ребенка: «Азбука молодой мамы», «Книги — витамины роста», «Почитай мне, мама, книжку!».Акция состоится в актовом зале отделения областного перинатального центра, расположенного на проспекте Вячеслава Клыкова, 100.