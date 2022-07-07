В Курске пройдет акция «Вода России»

На берегу реки Сейм в районе Суворовского пляжа пройдет акция «Вода России».

Акция пройдет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», 8 июля в 15:00.В ней примут участие сотрудники областного комитета природных ресурсов и подведомственных учреждений, присоединиться к ним могут все желающие.Акция проходит регулярно с 2017 года. Это мероприятие проводятся для очистки берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама.Необходимый для уборки инвентарь: мешки для мусора и перчатки — можно получить на месте или взять с собой.