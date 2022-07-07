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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет акция «Вода России»

На берегу реки Сейм в районе Суворовского пляжа пройдет акция «Вода России».

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Акция пройдет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», 8 июля в 15:00.

В ней примут участие сотрудники областного комитета природных ресурсов и подведомственных учреждений, присоединиться к ним могут все желающие.

Акция проходит регулярно с 2017 года. Это мероприятие проводятся для очистки берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама.

Необходимый для уборки инвентарь: мешки для мусора и перчатки — можно получить на месте или взять с собой.
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