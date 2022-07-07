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В курских троллейбусах разместят рисунки детей

21 августа курский троллейбус отметит 50-летний юбилей.

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В связи с этой датой комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области объявляет два творческих конкурса.

Первый конкурс рисунка пройдет среди детей от 5 до 16 лет под названием «Курский троллейбус глазами детей». Для конкурса необходимо нарисовать троллейбус, подписать рисунок: как вас зовут, сколько вам лет и указать контактный телефон; сфотографировать или отсканировать рисунок. Самые креативные будут размещены в общественном транспорте Курска и музее городского электрического транспорта, а их авторы получат призы.

В конкурсе стихотворений «Мой любимый транспорт» принять участие может каждый желающий.

Свои работы по двум конкурсам необходимо направлять до 7 августа на электронную почту eltranskursk@mail.ru или по адресу: г. Курск, ул. Кавказская, д. 41.

15 августа будут объявлены результаты.
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