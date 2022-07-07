В Курске жильцы многоквартирных домов будут по-новому оплачивать коммунальные услуги
В Курске состоялось расширенное совещание по вопросам перехода на новый порядок расчета сверх норматива за общедомовое потребление.
Теперь по новым правилам ресурсы, потребленные сверх норматива на ОДН, будут оплачивать не управляющие организации, а собственники. Собственники будут оплачивать фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, водоотведение.
«Собственникам необходимо провести общие собрания и принять решение о том, как они будут платить: один раз в год или ежемесячно, что будет менее ощутимо. Теперь жильцы будут заинтересованы в том, чтобы экономить ресурсы. В домах, где нет технической возможности для установки приборов учета, система начисления останется прежней – по нормативам», - рассказал начальник ГЖИ по Курской области Игорь Афонькин.