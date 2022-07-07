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В Курске жильцы многоквартирных домов будут по-новому оплачивать коммунальные услуги

В Курске состоялось расширенное совещание по вопросам перехода на новый порядок расчета сверх норматива за общедомовое потребление.

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С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в расчётах платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества многоквартирных домов.

Теперь по новым правилам ресурсы, потребленные сверх норматива на ОДН, будут оплачивать не управляющие организации, а собственники. Собственники будут оплачивать фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, водоотведение.

«Собственникам необходимо провести общие собрания и принять решение о том, как они будут платить: один раз в год или ежемесячно, что будет менее ощутимо. Теперь жильцы будут заинтересованы в том, чтобы экономить ресурсы. В домах, где нет технической возможности для установки приборов учета, система начисления останется прежней – по нормативам», - рассказал начальник ГЖИ по Курской области Игорь Афонькин.
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