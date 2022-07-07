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Лента новостей / В регионе

В детских садах Курска идет реализация «Народного бюджета»

В рамках проекта детский сад № 117 получил около 3 миллионов рублей.

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На территории сада уже  установили малые архитектурные формы и оборудовали игровые площадки. На данный момент идут работы по замене ограждения, после чего установят видеодомофоны и приводы для распашных ворот.

В детском саду № 91, началось строительство детского спортивного стадиона. Этот сад в проекте участвует не первый раз. Уже выполнены подготовительные работы, залито бетонное основание. В ближайшее время приступят к оборудованию футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок. На стадионе будет уложено искусственное бесшовное покрытие, а на беговой дорожке – амортизирующее резиновое.

Это будет второй детский сад в Курске с современным спортивным стадионом и первый - в Сеймском округе.
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