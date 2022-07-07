В детских садах Курска идет реализация «Народного бюджета»
В рамках проекта детский сад № 117 получил около 3 миллионов рублей.
В детском саду № 91, началось строительство детского спортивного стадиона. Этот сад в проекте участвует не первый раз. Уже выполнены подготовительные работы, залито бетонное основание. В ближайшее время приступят к оборудованию футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок. На стадионе будет уложено искусственное бесшовное покрытие, а на беговой дорожке – амортизирующее резиновое.
Это будет второй детский сад в Курске с современным спортивным стадионом и первый - в Сеймском округе.