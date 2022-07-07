В Рыльском районе появилась новая охраняемая природная территория «Клевенский лес»

В Рыльском районе организована новая особо охраняемая природная территория «Клевенский лес».

Охраняемая территория расположена в границах Козинского и Нехаевского сельсоветов, в 27 км на северо-запад от Рыльска. Состоит она из двух участков общей площадью 2093 га.Цель создания памятника природы – охрана территории с лесным комплексом растительности, представленным дубравами и хвойными лесами. Здесь обитают представители редких видов флоры и фауны.На охраняемой территории насчитывается 49 видов лишайников и 663 вида сосудистых растений, 99 видов грибов, 20 видов растений - гвоздика настоящая, лилия кудреватая, зубянка луковичная, белокрыльник болотный, горичник олений, страусник обыкновенный и другие включены в Красную книгу Курской области, а ковыль перистый и касатик безлистный – в Красную книгу РФ.Из 235 видов животных, обитающих на территории памятника природы, 12 - редкие. Они занесены в Красную книгу России.