В Курске стартует ярмарка лёгкой промышленности

Сегодня, 12 июля, в Курске начнется ярмарка лёгкой промышленности.

Продлится она до 21 июля. Организатором ярмарки является Минпромторг России.Такие мероприятия уже прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Ярославле, Воронеже, Туле, Екатеринбурге и Перми.Участники из разных регионов страны, в том числе из Курской области, представят свои товары. Это одежда, обувь, текстиль и не только.Главная цель – продвигать отечественную продукцию малых и средних предприятий России, знакомить с ней аудиторию, развивать товарооборот.