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Уход за пенсионером, как получить пособие и стаж

Выплаты по уходу за пожилыми людьми назначаются трудоспособному неработающему гражданину, не состоящему на учете по безработице.


 

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Как рассказали в комитете социальной защиты населения Курска, получать компенсационную выплату могут те, кто ухаживает за людьми:

с инвалидностью I группы;
от 80 лет;
до 80 лет, кому нужен уход по медицинским показаниям.

Выплаты составляют 1200 рублей.
Они приходят вместе с пенсией тому, за кем ухаживают.
Период ухода за инвалидами и престарелыми от 80 лет засчитывается в стаж, а за каждый год начисляется пенсионный коэффициент — 1,8. Уход до 80 лет в стаж не входит.   

Ухаживать можно за несколькими людьми. Выплата будет приходить каждому из них, но стаж учтётся как за одного.

 
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