Уход за пенсионером, как получить пособие и стаж

Выплаты по уходу за пожилыми людьми назначаются трудоспособному неработающему гражданину, не состоящему на учете по безработице.







Как рассказали в комитете социальной защиты населения Курска, получать компенсационную выплату могут те, кто ухаживает за людьми:с инвалидностью I группы;от 80 лет;до 80 лет, кому нужен уход по медицинским показаниям.Выплаты составляют 1200 рублей.Они приходят вместе с пенсией тому, за кем ухаживают.Период ухода за инвалидами и престарелыми от 80 лет засчитывается в стаж, а за каждый год начисляется пенсионный коэффициент — 1,8. Уход до 80 лет в стаж не входит.Ухаживать можно за несколькими людьми. Выплата будет приходить каждому из них, но стаж учтётся как за одного.