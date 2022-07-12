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Лента новостей / В регионе

Первыми уборочную кампанию начали хозяйства юго-восточных районов

Общее производство зерна в Курской области прогнозируется свыше 5 миллионов тонн. Предстоит убрать около миллиона га зерновых культур.

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 Подготовлено около 3 тыс. комбайнов, зерноуборочная техника, сельхозтоваропроизводители на 80% обеспечены горюче-смазочными материалами. К приемке зерна готовы Зернохранилища и элеваторы готовы к приемке зерна.

 В Горшеченском районе страде старт дал губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона высоко оценил труд сельхозпроизводителей, вручив отличившимся аграриям государственные и областные награды.

«Труд аграриев – физический и интеллектуальный, требует особой подготовки», – сказал губернатор. – «У нашего региона большой агропромышленный комплекс. Учитывая текущую мировую экономическую ситуацию, мы особое внимание уделяем уборочной кампании. В нынешних условиях вся страна смотрит на нас. Мы входим в топ-5 регионов по урожайности зерновых и надеемся сохранить этот показатель».
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