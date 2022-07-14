  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Наши ребята на Северном полюсе

Участниками экспедиции на Северный полюс стали 6 курских девушек.

Читайте также

Экспедиция проходила в 2 этапа. Ребята должны были пересечь Северный Ледовитый океан на одном из самых мощных  и больших атомных ледоколов мира «50 лет Победы».

12 июля в 8:25 по Московскому времени ледокол «50 лет Победы» достиг отметки 90 00’00’’.
Экспедиция «Ледокол знаний 2022» высадилась на льдине, где ребята совершили самое короткое кругосветное путешествие — пересекли менее чем за минуту все меридианы.

Ребята заложили новую традицию — привезли на полюс Кубок Знаний, на который капитан Руслан Сасов закрепил шильд экспедиции «Ледокол знаний 2022», и прошли посвящение в амбассадоры движения Homo Science. В конце дня было барбекю на палубе и Ice Arctic party.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В тюрьму за покупку ворованного можжевельника

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей

Курские гонщики стали золотыми призерами на чемпионате России по автокроссу

Юные куряне смогут отдохнуть в санаториях

Специалисты ГО и ЧС Курска провели профилактический рейд по частному сектору

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске