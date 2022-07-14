Наши ребята на Северном полюсе

Участниками экспедиции на Северный полюс стали 6 курских девушек.

Экспедиция проходила в 2 этапа. Ребята должны были пересечь Северный Ледовитый океан на одном из самых мощных и больших атомных ледоколов мира «50 лет Победы».12 июля в 8:25 по Московскому времени ледокол «50 лет Победы» достиг отметки 90 00’00’’.Экспедиция «Ледокол знаний 2022» высадилась на льдине, где ребята совершили самое короткое кругосветное путешествие — пересекли менее чем за минуту все меридианы.Ребята заложили новую традицию — привезли на полюс Кубок Знаний, на который капитан Руслан Сасов закрепил шильд экспедиции «Ледокол знаний 2022», и прошли посвящение в амбассадоры движения Homo Science. В конце дня было барбекю на палубе и Ice Arctic party.