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Лента новостей / В регионе

Специалисты ГО и ЧС Курска провели профилактический рейд по частному сектору

Специалисты управления по делам ГО и ЧС, администраций городских округов совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели профилактический рейд по частному сектору.

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На улице Уфимцева состоялась встреча с жителями. Им напомнили о том, что с 29 июня на территории Курска введен особый противопожарный режим, а с 8 июля он действует уже на территории всей нашей области.

Прошедшие дожди снизили класс пожарной опасности. Но, по прогнозу Гидрометцентра Курской области, в выходные вернется летняя жара, а, следовательно, риск природных пожаров снова начнет повышаться.
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