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Юные куряне смогут отдохнуть в санаториях

Почти две тысячи юных курян смогут отдохнуть в санаториях.

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В комитете социальной защиты населения города сообщили, что в 2022 году за счет средств областного бюджета выделено 1834 путёвки для детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в Курске.

Они смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в четырех санаторных учреждениях: санатории «Соловушка», «МГОК-Здоровье»,  «Соловьиных зорях» и санатории-профилактории «Маяк».

В этом году на 12 июля уже отдохнули 938 ребят, в том числе — дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В комитете, курянам имеющие детей от 7 до 17 лет (включительно), напоминают, что для получения путевок в санаторные учреждения на осенние заезды могут обратиться в комитет социальной защиты населения города. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(4712) 32-54-79.
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