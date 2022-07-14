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Курские гонщики стали золотыми призерами на чемпионате России по автокроссу

Золотым призером на третьем этапе чемпионата России по автогонкам стала команда курского транспортного предприятия.

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Соревнования проходили с 8 по 10 июля в Гуково Ростовской области. В автогонках участвовали 45 пилотов из разных регионов страны. От Курской области принимали участие водители-профессионалы ПАТП-1.

Евгений Горошко, пилот курской команды ПАТП-1, победил в дисциплине «СУПЕР 1600», в ней же куряне взяли «золото» командного зачета.

Второе место у нашего земляка Павла Корпачева в дисциплине «Д2Н».

«Команде курского ПАТП-1 семь лет. Мы возлагали большие надежды на наших ребят. Они нас не подвели, со второго сезона стали лидерами российского автоспорта. По результату прошлого года куряне первые в командном зачете. Сегодня три наших пилота имеют звания мастеров автоспорта и один КМС. Выступаем на автомобилях отечественного производства», - рассказал генеральный директор «Курского пассажирского автотранспортного предприятия-1» Сергей Орехов.

На чемпионате России по автокроссу спортсменам необходимо преодолеть семь этапов. В первые выходные сентября в Курске пройдет предпоследний этап. Заключительная гонка состоится в сентябре этого года в Воронеже.
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