Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей.

14 июля Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «г. Рыльск, Курская область».По инициативе губернатора Курской области Романа Старовойта монета с изображением Рыльска вошла в серию «Древние города России». Губернатор региона принимал участие в выборе итогового макета монеты.На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы города Рыльска с видом на Успенский собор. Она изготовлена из недрагоценных металлов и является законным средством наличного платежа на территории России. Тираж монеты – 1 миллион штук.«Рыльск – город с богатой историей, который заслуживает к себе внимания. Благодаря памятной монете о нём узнает больше людей со всех концов страны», – отметил Роман Старовойт.