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Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей.

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14 июля Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «г. Рыльск, Курская область».

По инициативе губернатора Курской области Романа Старовойта монета с изображением Рыльска вошла в серию «Древние города России». Губернатор региона принимал участие в выборе итогового макета монеты.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы города Рыльска с видом на Успенский собор. Она изготовлена из недрагоценных металлов и является законным средством наличного платежа на территории России. Тираж монеты – 1 миллион штук.

«Рыльск – город с богатой историей, который заслуживает к себе внимания. Благодаря памятной монете о нём узнает больше людей со всех концов страны», – отметил Роман Старовойт.
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