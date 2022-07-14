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В тюрьму за покупку ворованного можжевельника

Курский таксист может отправиться в тюрьму за покупку ворованного можжевельника.

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Как сообщает «Телекомпания «ТАКТ»:

В одном из дворов на проспекте Дериглазова в Курске молодым человеком было выкопано 3 куста можжевельника. Избежать фиксации камерами видеонаблюдения ему не удалось. После установления личности вора, его оперативно задержали, но растений у него уже не было. По словам молодого человека, он их сразу же продал водителю такси.

Курянин, совершивший кражу, уже арестован по решению суда. Но уголовная ответственность ждёт и покупателя. У водителя такси пока есть возможность добровольно привести кустарники в Северный отдел полиции. В таком случае появится шанс смягчить ответственность. В противном случае ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
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