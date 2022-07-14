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Лента новостей / В регионе

Курская область вошла в Каталог локальных культурных брендов России

Курская область вошла в Каталог локальных культурных брендов России ТОП-1000 портала «Живое наследие».

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Реализацию проекта «Живое наследие» с конца 2018 года поддерживает Фонд президентских грантов. Сама идея его воплощения заключается в создании народной платформы для спасения, возрождения, популяризации локальных достопримечательностей разных российских регионов.

В Каталог попали «Дворец для любимой», Водяная мельница, Стоянка Быки и древнейшие лучники Европы. Сюда же записали события и даты: Большой Дуб – память и боль Курской земли, Курская битва, Курская Коренская ярмарка.
Номинацию «Гении места» от региона пополнили композитор Георгий Свиридов. Есть и ещё одна - «Образы», её пополни знаменитый курский соловей.

В комитете по Культуре рассказали, что заявки подавали музей «Курский соловей», Туристско-информационный центр, областной Дом народного творчества сотрудники музеев и учреждений культуры, а также просто неравнодушные жители нашего региона.
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