Курская область вошла в Каталог локальных культурных брендов России ТОП-1000 портала «Живое наследие».

Реализацию проекта «Живое наследие» с конца 2018 года поддерживает Фонд президентских грантов. Сама идея его воплощения заключается в создании народной платформы для спасения, возрождения, популяризации локальных достопримечательностей разных российских регионов.В Каталог попали «Дворец для любимой», Водяная мельница, Стоянка Быки и древнейшие лучники Европы. Сюда же записали события и даты: Большой Дуб – память и боль Курской земли, Курская битва, Курская Коренская ярмарка.Номинацию «Гении места» от региона пополнили композитор Георгий Свиридов. Есть и ещё одна - «Образы», её пополни знаменитый курский соловей.В комитете по Культуре рассказали, что заявки подавали музей «Курский соловей», Туристско-информационный центр, областной Дом народного творчества сотрудники музеев и учреждений культуры, а также просто неравнодушные жители нашего региона.