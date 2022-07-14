В Курске планируют отремонтировать спортивный комплекс «Спартак»
Ремонт спортивного комплекса «Спартак» планируется в 2023 году.
Строительно-техническая экспертиза выявила значительные дефекты и повреждения инженерного оборудования и конструктивных элементов здания. В феврале этого года здание приобретено в областную собственность с целью реконструкции, так как у бывшего владельца не имелось на это средств.
В комплексе проводятся занятия по баскетболу, футболу, флорболу, волейболу, боксу и тяжелой атлетике. На период реконструкции здания всем будет предоставлена возможность тренироваться на базе других учреждений.