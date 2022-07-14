Курский центр молодых лидеров набирает активистов

Центр молодых лидеров города Курска набирает активистов в команду.

Если вы готовы стать лидером в молодёжной политике, а также участвовать и организовывать мероприятия разного уровня, то выбирайте одно из четырех направлений Центра:- Танцевальное;- Музыкальное;- Творческое;- Спортивное.За каждым направлением закреплён тим-лидер, который во всем помогает новичкам.Раз в 2 месяца проходит отчётный концерт направлений.Летом активистов ждет увлекательная образовательная программа.Основная цель Центра - создание необходимых условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, в рамках развития творческого потенциала и его использование в интересах инновационного развития страны.Записаться можно в сообщения группы Центр молодых лидеров города Курска.