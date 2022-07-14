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Курский центр молодых лидеров набирает активистов

Центр молодых лидеров города Курска набирает активистов в команду.

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Если вы готовы стать лидером в молодёжной политике, а также участвовать и организовывать мероприятия разного уровня, то выбирайте одно из четырех направлений Центра:

- Танцевальное;
- Музыкальное;
- Творческое;
- Спортивное.

За каждым направлением закреплён тим-лидер, который во всем помогает новичкам.
Раз в 2 месяца проходит отчётный концерт направлений.
Летом активистов ждет увлекательная образовательная программа.

Основная цель Центра - создание необходимых условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, в рамках развития творческого потенциала и его использование в интересах инновационного развития страны.

Записаться можно в сообщения группы Центр молодых лидеров города Курска.
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