Курская Госавтоинспекция проведет проверку водителей на трезвость

В предстоящие выходные дни в регионе сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Водителю находящемуся в состоянии опьянения грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: (4712) 36-70-01, 36-70-02.