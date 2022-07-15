Курская Госавтоинспекция проведет проверку водителей на трезвость
В предстоящие выходные дни в регионе сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: (4712) 36-70-01, 36-70-02.