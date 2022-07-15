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Лента новостей / В регионе

Курская Госавтоинспекция проведет проверку водителей на трезвость

В предстоящие выходные дни в регионе сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

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Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Водителю находящемуся в состоянии опьянения грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: (4712) 36-70-01, 36-70-02.
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