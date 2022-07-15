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В Курске состоится библиомикс «Время ПРОчитать!»

В парке Героев Гражданской войны 20 июля в 17.00 состоится библиомикс «Время ПРОчитать!».

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Мероприятие пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». 
Библиомикс пройдет с курскими литераторами, хорошее настроение подарят присутствующим музыкальные и поэтические номера в исполнении талантливой молодежи.

 В рамках мероприятия выступят победители Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Ударные инструменты. Соло» — Анастасии Логачевой.

Массу положительных эмоций участникам подарят интерактивные игры и конкурсы, увлекательные литературные викторины.
Для юных курян будут организованы различные мастер-классы и летний библиопленэр.

Также библиомикс «Время ПРОчитать!» пройдёт:
19 июля:
11.00-12.00 Детский парк (ул. Союзная, 26);
11.00-12.00 сквер микрорайона «Волокно»;
11.00-13.00 Площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).

20 июля:
10.00-11.00 (17-й Степной переулок);
11.00-12.30 парк Железнодорожников;

21 июля:
11.00-12.30 парк им. Дзержинского;
11.00-12.30 парк КЗТЗ;
11.00-12.30 Театральная площадь;
17.00-19.00 пл. Рокоссовского.
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