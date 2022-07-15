В Курске состоится библиомикс «Время ПРОчитать!»

В парке Героев Гражданской войны 20 июля в 17.00 состоится библиомикс «Время ПРОчитать!».

Мероприятие пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения».Библиомикс пройдет с курскими литераторами, хорошее настроение подарят присутствующим музыкальные и поэтические номера в исполнении талантливой молодежи.В рамках мероприятия выступят победители Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Ударные инструменты. Соло» — Анастасии Логачевой.Массу положительных эмоций участникам подарят интерактивные игры и конкурсы, увлекательные литературные викторины.Для юных курян будут организованы различные мастер-классы и летний библиопленэр.Также библиомикс «Время ПРОчитать!» пройдёт:19 июля:11.00-12.00 Детский парк (ул. Союзная, 26);11.00-12.00 сквер микрорайона «Волокно»;11.00-13.00 Площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).20 июля:10.00-11.00 (17-й Степной переулок);11.00-12.30 парк Железнодорожников;21 июля:11.00-12.30 парк им. Дзержинского;11.00-12.30 парк КЗТЗ;11.00-12.30 Театральная площадь;17.00-19.00 пл. Рокоссовского.