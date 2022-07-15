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Лента новостей / В регионе

В поликлиники Курской области поступит новое оборудование

До конца года в лечебные учреждения Курской области поступит новое медицинское оборудование.

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По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года материально-техническую базу больниц региона пополнят 2 флюорографа, 4 маммографа и 4 рентген-аппарата на общую сумму 150 миллионов рублей, так сообщает «Телекомпания «ТАКТ».
Кроме того, областная клиническая больница получит компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Их поставят по целевой программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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