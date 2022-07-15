На проспекте Победы построят Дворец бракосочетания

На проспекте Победы будет построен комплекс для торжеств, центральное место которого займет Дворец бракосочетания.

По проекту, который уже представили губернатору Курской области Роману Старовойту, Дворец бракосочетания сможет единовременно принимать около 200 посетителей.За основу взяли проект из Минстроя, реализованный в Санкт-Петербурге. Так сделали, чтобы не тратить деньги на разработку нового. Архитектура сооружения напоминает храм в византийском стиле. В нем предусмотрены несколько залов торжественной регистрации, фуршетные залы, рабочие кабинеты, архив и зимний сад. Интерьер будет выполнен в едином стиле с применением разных цветовых решений.На территории торжественного комплекса запланировано озеленение, установка фонтана, ротонды и скульптурной композиции.Строительство Дворца бракосочетания начнется в следующем году. Завершить работы с учетом благоустройства планируется к лету 2024 года.