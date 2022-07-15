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На проспекте Победы построят Дворец бракосочетания

На проспекте Победы будет построен комплекс для торжеств, центральное место которого займет Дворец бракосочетания.

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По проекту, который уже представили губернатору Курской области Роману Старовойту, Дворец бракосочетания сможет единовременно принимать около 200 посетителей.

За основу взяли проект из Минстроя, реализованный в Санкт-Петербурге. Так сделали, чтобы не тратить деньги на разработку нового. Архитектура сооружения напоминает храм в византийском стиле. В нем предусмотрены несколько залов торжественной регистрации, фуршетные залы, рабочие кабинеты, архив и зимний сад. Интерьер будет выполнен в едином стиле с применением разных цветовых решений.

На территории торжественного комплекса запланировано озеленение, установка фонтана, ротонды и скульптурной композиции.

Строительство Дворца бракосочетания начнется в следующем году. Завершить работы с учетом благоустройства планируется к лету 2024 года.
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