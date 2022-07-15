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Лента новостей / В регионе

«Туристический путеводитель по Курской области» номинирован в Национальной премии «Хрустальный компас»

 «Туристический путеводитель по Курской области» номинирован в Национальной премии «Хрустальный компас», которую проводит Русское географическое общество.

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В этом году соискателями премии стали 579 проектов из 27 стран мира. Вместе с представителями России за «географический Оскар» борются участники из Сербии, Португалии, США, Канады, Индии, Китая и других стран.
Победителей в разных номинациях определят эксперты.

Также все проекты участвуют в номинации «Признание общественности».

Голосование продлится до 31 июля. Голосовать можно многократно, но не чаще одного раза в день, https://rus-compass.ru/projects/7702/.
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