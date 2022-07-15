«Туристический путеводитель по Курской области» номинирован в Национальной премии «Хрустальный компас»
«Туристический путеводитель по Курской области» номинирован в Национальной премии «Хрустальный компас», которую проводит Русское географическое общество.
Победителей в разных номинациях определят эксперты.
Также все проекты участвуют в номинации «Признание общественности».
Голосование продлится до 31 июля. Голосовать можно многократно, но не чаще одного раза в день, https://rus-compass.ru/projects/7702/.