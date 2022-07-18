В этом году на гранты выделили более 12 миллионов рублей

Молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить в этом году до 500 тысяч рублей.

С 14 июля начался приём заявок и продлится он до 16 августа. На такую финансовую поддержку в этом году предусмотрено более 12 миллионов рублей.На гранты могут претендовать предприниматели до 25 лет включительно, оформившие ИП или юр. лицо, а средства направить на:— аренду помещения под производство или офис;— покупку оргтехники или оборудования для реализации проекта;— оплату услуг по продвижению проекта в СМИ и интернете;— оплату услуг связи, включая интернет и другие направления.Оценка заявок участников отбора осуществляется членами комиссии с применением балльной системы согласно оценочному листу заявки на предоставление гранта.Кроме того, чтобы получить грант как социальное предприятие, предприниматель должен быть включён в соответствующий реестр. Документы для получения этого статуса в течение всего года также принимает комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.Документы принимают в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по адресу ул. М. Горького, 34. телефон: 70-24-34.