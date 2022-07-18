В этом году на гранты выделили более 12 миллионов рублей
Молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить в этом году до 500 тысяч рублей.
На гранты могут претендовать предприниматели до 25 лет включительно, оформившие ИП или юр. лицо, а средства направить на:
— аренду помещения под производство или офис;
— покупку оргтехники или оборудования для реализации проекта;
— оплату услуг по продвижению проекта в СМИ и интернете;
— оплату услуг связи, включая интернет и другие направления.
Оценка заявок участников отбора осуществляется членами комиссии с применением балльной системы согласно оценочному листу заявки на предоставление гранта.
Кроме того, чтобы получить грант как социальное предприятие, предприниматель должен быть включён в соответствующий реестр. Документы для получения этого статуса в течение всего года также принимает комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.
Документы принимают в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по адресу ул. М. Горького, 34. телефон: 70-24-34.