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Лента новостей / В регионе

В этом году на гранты выделили более 12 миллионов рублей

Молодые бизнесмены и социальные предприятия могут получить в этом году до 500 тысяч рублей. 

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С 14 июля начался приём заявок и продлится он до 16 августа. На такую финансовую поддержку в этом году предусмотрено более 12 миллионов рублей. 

На гранты могут претендовать предприниматели до 25 лет включительно, оформившие ИП или юр. лицо, а средства направить на: 

— аренду помещения под производство или офис; 
— покупку оргтехники или оборудования для реализации проекта; 
— оплату услуг по продвижению проекта в СМИ и интернете; 
— оплату услуг связи, включая интернет и другие направления. 

Оценка заявок участников отбора осуществляется членами комиссии с применением балльной системы согласно оценочному листу заявки на предоставление гранта.

Кроме того, чтобы получить грант как социальное предприятие, предприниматель должен быть включён в соответствующий реестр. Документы для получения этого статуса в течение всего года также принимает комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Документы принимают в комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области по адресу ул. М. Горького, 34. телефон: 70-24-34. 
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