Курская АЭС проведет противоаварийную тренировку

В период с 19 по 20 июля 2022 года на территории Курской АЭС состоится комплекс мероприятий по повышению противоаварийной готовности.







Как пишет Курская АЭС в своем официальном паблике в «ВКонтакте», тренировка нацелена на совершенствование практических навыков персонала Курской АЭС, структурных подразделений в осуществлении мероприятий по организации и проведению работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработку взаимодействия между участниками аварийного реагирования. Программа учений предполагает передвижение противоаварийной мобильной техники, экипированного личного состава задействованных подразделений, использование режима оповещения «Приведение в готовность».Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в работу энергоблоков, связанных с учениями не предусмотрено и проводиться не будет.Администрация Курской АЭС обращается с просьбой к жителям проявлять спокойствие и понимание.