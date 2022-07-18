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Курская АЭС проведет противоаварийную тренировку

В период с 19 по 20 июля 2022 года на территории Курской АЭС состоится комплекс мероприятий по повышению противоаварийной готовности.


 

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Как пишет Курская АЭС в своем официальном паблике в «ВКонтакте», тренировка нацелена на совершенствование практических навыков персонала Курской АЭС, структурных подразделений в осуществлении мероприятий по организации и проведению работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, отработку взаимодействия между участниками аварийного реагирования. Программа учений предполагает передвижение противоаварийной мобильной техники, экипированного личного состава задействованных подразделений, использование режима оповещения «Приведение в готовность».

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в работу энергоблоков, связанных с учениями не предусмотрено и проводиться не будет.

Администрация Курской АЭС обращается с просьбой к жителям проявлять спокойствие и понимание.
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