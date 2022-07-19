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Курская учительница перевела мошенникам 750 тысяч рублей

Учительнице из Курска позвонили по телефону, зарегистрированному в Свердловской области.

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Сначала собеседники представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. 
 Чтобы еще больше шокировать женщину, ей позвонили с номера, который отобразился как УМВД по Курской области, где, якобы, офицер полиции подтвердил информацию о кредите.

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»- курянка видела номер полиции своими глазами, поэтому, поверила во все, что ей сказали.
Аферисты убедили женщину взять кредит на полмиллиона рублей, а также добавить к нему 250 тысяч собственных сбережений, чтобы отправить всю сумму на «безопасные счета». 

Все случилось еще 11 июня, но женщина долго не могла признаться в своей ошибке и написала заявление в полицию только сейчас.

 Сотрудники полиции напоминают, что ни они, ни сотрудники прокуратуры, ФСБ или следственного комитета не привлекают граждан к участию в каких-либо мероприятиях, особенно если это касается перевода денег. Лучшим средством защиты финансов станет игнорирование любых подобных звонков.
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