Курская учительница перевела мошенникам 750 тысяч рублей

Учительнице из Курска позвонили по телефону, зарегистрированному в Свердловской области.

Сначала собеседники представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.Чтобы еще больше шокировать женщину, ей позвонили с номера, который отобразился как УМВД по Курской области, где, якобы, офицер полиции подтвердил информацию о кредите.Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»- курянка видела номер полиции своими глазами, поэтому, поверила во все, что ей сказали.Аферисты убедили женщину взять кредит на полмиллиона рублей, а также добавить к нему 250 тысяч собственных сбережений, чтобы отправить всю сумму на «безопасные счета».Все случилось еще 11 июня, но женщина долго не могла признаться в своей ошибке и написала заявление в полицию только сейчас.Сотрудники полиции напоминают, что ни они, ни сотрудники прокуратуры, ФСБ или следственного комитета не привлекают граждан к участию в каких-либо мероприятиях, особенно если это касается перевода денег. Лучшим средством защиты финансов станет игнорирование любых подобных звонков.