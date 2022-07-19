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За незаконную рекламу в Курске абонентов ставят на автодозвон

На автодозвон в Курске за незаконную рекламу поставили 139 абонентов.

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В комитете архитектуры и градостроительства сообщили, что продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений.

Данная система заработала в июне 2020 года. На сегодняшний день к ней подключены 139 абонентов.

— Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов недвижимости, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, — напоминают в комитете архитектуры и градостроительства.

В настоящий момент от системы отключено пять абонентов.
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