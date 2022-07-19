Курянам станет доступен новый способ снятия наличных с банковских карт

Куряне могут снимать наличные со своей банковской карты в кассах магазинов и автозаправок.

Данная услуга будет предоставлена с помощью сервиса «Кешаут». Сумма снятия до 5 тысяч рублей в день и до 30 тысяч рублей в месяц. Это можно сделать на кассе торговой точки при совершении покупки, что позволяет получать наличные при отсутствии офиса банка или банкомата.На кассе торговой точки будет размещена информация о возможности воспользоваться кешаутом. Для получения услуги необходимо предупредить кассира о намерении снять деньги, сумма выданных наличных спишется при покупке.Услуга доступна на кассах 180 супермаркетов, небольших магазинов и автозаправочных станций нашего региона. Также на 32 автозаправках Курска и в 18 районах области доступен сервис «Кешин» (Cash in) – это внесение наличных на счет через кассу.