Курянам станет доступен новый способ снятия наличных с банковских карт
Куряне могут снимать наличные со своей банковской карты в кассах магазинов и автозаправок.
На кассе торговой точки будет размещена информация о возможности воспользоваться кешаутом. Для получения услуги необходимо предупредить кассира о намерении снять деньги, сумма выданных наличных спишется при покупке.
Услуга доступна на кассах 180 супермаркетов, небольших магазинов и автозаправочных станций нашего региона. Также на 32 автозаправках Курска и в 18 районах области доступен сервис «Кешин» (Cash in) – это внесение наличных на счет через кассу.