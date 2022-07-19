Блогеры со всей страны посетят Курскую

Курская область в августе примет участие в проекте «Блог-туры.

Он направлен на развитие внутреннего туризма.В поездках могут принять участие активно ведущие социальные сети блогеры в возрасте от 18 лет. В нашем регионе они побывают с 19 по 24 августа, тур будет приурочен к 80-й годовщине Курской битвы.Гости посетят памятники Великой Отечественной войны, познакомятся с местными производствами и традициями. В программе поездки посещение мемориального комплекса «Курская дуга», экскурсия по Северному фасу, музей «Усадьба А.А. Фета», Михайловский ГОК и участие в забеге «Курский характер».Подать заявку на участие можно до 31 июля на сайте https://travelrussia.online/kursk2022. Организаторы выберут 10 блогеров с количеством подписчиков от 10 тысяч человек.