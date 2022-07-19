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Лента новостей / В регионе

Блогеры со всей страны посетят Курскую

Курская область в августе примет участие в проекте «Блог-туры.
Фото: Администрация Курской области

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Он направлен на развитие внутреннего туризма.

В поездках могут принять участие активно ведущие социальные сети блогеры в возрасте от 18 лет. В нашем регионе они побывают с 19 по 24 августа, тур будет приурочен к 80-й годовщине Курской битвы.

Гости посетят памятники Великой Отечественной войны, познакомятся с местными производствами и традициями. В программе поездки посещение мемориального комплекса «Курская дуга», экскурсия по Северному фасу, музей «Усадьба А.А. Фета», Михайловский ГОК и участие в забеге «Курский характер».

Подать заявку на участие можно до 31 июля на сайте https://travelrussia.online/kursk2022. Организаторы выберут 10 блогеров с количеством подписчиков от 10 тысяч человек.
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