У курских предпринимателей есть возможность вернуть деньги за покупку российского ПО
У курских бизнесменов появилась возможность сэкономить на приобретении программного обеспечения для своих компьютеров.
Российский фонд развития информационных технологий уже начинает новый отбор компаний-правообладателей для возмещения средств, потраченных предпринимателями малого и среднего бизнеса на покупку отечественного программного обеспечения.
Для участия в программе разработчикам ПО нужно подать заявку через Единый портал государственных услуг до 31 августа 2022 года. Для этого необходимо авторизовать компанию на портале в качестве юридического лица.