У курских предпринимателей есть возможность вернуть деньги за покупку российского ПО

У курских бизнесменов появилась возможность сэкономить на приобретении программного обеспечения для своих компьютеров.

Чтобы приобрести отечественное ПО по сниженной стоимости нужно выбрать подходящее ПО на сайте РФРИТ, перейти на страницу разработчика и оплатить счëт со скидкой. Размер компенсации достигает 50% цены ПО. Купить ПО по сниженной цене может любое предприятие, включëнное в реестр МСП.Российский фонд развития информационных технологий уже начинает новый отбор компаний-правообладателей для возмещения средств, потраченных предпринимателями малого и среднего бизнеса на покупку отечественного программного обеспечения.Для участия в программе разработчикам ПО нужно подать заявку через Единый портал государственных услуг до 31 августа 2022 года. Для этого необходимо авторизовать компанию на портале в качестве юридического лица.