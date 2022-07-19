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У курских предпринимателей есть возможность вернуть деньги за покупку российского ПО

У курских  бизнесменов появилась возможность сэкономить на приобретении программного обеспечения для своих компьютеров.

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Чтобы приобрести отечественное ПО по сниженной стоимости нужно выбрать подходящее ПО на сайте РФРИТ, перейти на страницу разработчика и оплатить счëт со скидкой. Размер компенсации достигает 50% цены ПО. Купить ПО по сниженной цене может любое предприятие, включëнное в реестр МСП.

Российский фонд развития информационных технологий уже начинает новый отбор компаний-правообладателей для возмещения средств, потраченных предпринимателями малого и среднего бизнеса на покупку отечественного программного обеспечения.

Для участия в программе разработчикам ПО нужно подать заявку через Единый портал государственных услуг до 31 августа 2022 года. Для этого необходимо авторизовать компанию на портале в качестве юридического лица.
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