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В Курске в поликлинику №3 приступили к капитальному ремонту

Городской поликлинике №3 уже около 45-ти лет, за это время здание ни разу капитально не ремонтировалось.

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 Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: весной текущего года по программе модернизации первичного звена здравоохранения началась масштабная реконструкция. Рабочим пришлось демонтировать даже то, что изначально не входило в смету, к примеру, некоторые межкабинетные перекрытия. Их оказалось проще построить заново, чем восстанавливать.

Пока в поликлинике идёт ремонт, врачи ведут приём пациентов в филиале поликлиники по Магистральному проезду. Помимо ремонта в учреждение приобретут современное оборудование, будут поставлены аппараты УЗИ,  рентген-диагностики на 3 рабочих места, томограф и флюорограф. Также принято решение о замене стоматологических установок.
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