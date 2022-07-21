В Курске в поликлинику №3 приступили к капитальному ремонту
Городской поликлинике №3 уже около 45-ти лет, за это время здание ни разу капитально не ремонтировалось.
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: весной текущего года по программе модернизации первичного звена здравоохранения началась масштабная реконструкция. Рабочим пришлось демонтировать даже то, что изначально не входило в смету, к примеру, некоторые межкабинетные перекрытия. Их оказалось проще построить заново, чем восстанавливать.
Пока в поликлинике идёт ремонт, врачи ведут приём пациентов в филиале поликлиники по Магистральному проезду. Помимо ремонта в учреждение приобретут современное оборудование, будут поставлены аппараты УЗИ, рентген-диагностики на 3 рабочих места, томограф и флюорограф. Также принято решение о замене стоматологических установок.