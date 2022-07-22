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В Курске пройдет девятый фестиваль уличного кино

Фестиваль организует Курский кинофонд, он пройдет 29 июля в 20:00 в парке «Боева Дача».

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В его программе режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.  Зрителей ждет выступление певицы и педагога по эстрадно-джазовому вокалу Анны Зевелевой.  По итогам показа зрители определят победителя проекта, который получит грант в размере 1,5 млн рублей на создание полнометражного фильма.
Для всех желающих вход свободный.
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