В Курске пройдет девятый фестиваль уличного кино

Фестиваль организует Курский кинофонд, он пройдет 29 июля в 20:00 в парке «Боева Дача».

В его программе режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Зрителей ждет выступление певицы и педагога по эстрадно-джазовому вокалу Анны Зевелевой. По итогам показа зрители определят победителя проекта, который получит грант в размере 1,5 млн рублей на создание полнометражного фильма.Для всех желающих вход свободный.