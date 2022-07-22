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Лента новостей / В регионе

В образовательных организациях города Курска походят увлекательные и необычные мероприятия

В течение летнего оздоровительного периода в дошкольных образовательных организациях города Курска походят увлекательные и необычные мероприятия.

 

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В детском саду № 97 состоялся конкурс на лучший песочный замок, в котором приняли участие 114 воспитанников. Дети построили многоуровневые замки, проявив фантазию и смекалку. Победитель конкурса будет определен в ходе голосования https://vk.com/club188120206?w=wall-188120206_968.

Воспитанники детского сада № 95 стали участниками Фестиваля народных игр. Вместе со сказочными героями ребята отправились в путешествие в прошлое и вспомнили такие народные игры, как «Гуси-лебеди», «Золотые ворота», «У медведя во бору», «Карусель».

 
В детском саду № 130 состоялась презентация проекта «Традиционные игры народов России», в котором приняли участие 82 воспитанника из шести групп. В увлекательной форме ребята ознакомились с многообразием игр народов России. Так, северная забава «Поймай оленя» позволила детям почувствовать себя оленеводами. А в дагестанских играх «Поймай папаху» и «Перетягивание» настоящие джигиты соревновались в ловкости и силе.
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