https://vk.com/club188120206?w=wall-188120206_968.В детском саду № 97 состоялся конкурс на лучший песочный замок, в котором приняли участие 114 воспитанников. Дети построили многоуровневые замки, проявив фантазию и смекалку. Победитель конкурса будет определен в ходе голосования
Воспитанники детского сада № 95 стали участниками Фестиваля народных игр. Вместе со сказочными героями ребята отправились в путешествие в прошлое и вспомнили такие народные игры, как «Гуси-лебеди», «Золотые ворота», «У медведя во бору», «Карусель».
В детском саду № 130 состоялась презентация проекта «Традиционные игры народов России», в котором приняли участие 82 воспитанника из шести групп. В увлекательной форме ребята ознакомились с многообразием игр народов России. Так, северная забава «Поймай оленя» позволила детям почувствовать себя оленеводами. А в дагестанских играх «Поймай папаху» и «Перетягивание» настоящие джигиты соревновались в ловкости и силе.
В образовательных организациях города Курска походят увлекательные и необычные мероприятия
В течение летнего оздоровительного периода в дошкольных образовательных организациях города Курска походят увлекательные и необычные мероприятия.