Куряне смогут присоединиться к акции «Диктант Победы»
Куряне напишут «Диктант Победы» 3сентября.
Написать тест можно будет как онлайн, так и очно. Участникам традиционно предстоит ответить на 25 вопросов. Как рассказали в комитете образования Курска, площадки для написания диктанта будут организованы в 58 общеобразовательных организациях города.
Проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны и подготовиться к международной акции «Диктант Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф , где запущена серия подготовительных тестов.