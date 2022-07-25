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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут присоединиться к акции «Диктант Победы»

Куряне напишут «Диктант Победы» 3сентября.

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«Диктант Победы» состоится в день окончания Второй мировой войны. 
 Написать тест можно будет как онлайн, так и очно. Участникам традиционно предстоит ответить на 25 вопросов. Как рассказали в комитете образования Курска, площадки для написания диктанта будут организованы в 58 общеобразовательных организациях города.

Проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны и подготовиться к международной акции «Диктант Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф , где запущена серия подготовительных тестов.
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