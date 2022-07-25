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Юные куряне смогут принять участие в музыкальнм конкурсе

Талантливые юные музыканты в возрасте до 18 лет могут принять участие в XIV Международном конкурсе исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты».

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Конкурс пройдет в Свиридовском зале Курской государственной филармонии с 8 декабря по 11 декабря.
Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Струнные щипковые народные инструменты. Домра, балалайка», «Клавишные народные инструменты. Баян, аккордеон», «Народное пение». Помимо этого, победителей впервые определят в двух категориях: среди обучающихся в ДШИ и ДМШ, а также среди обучающихся в музыкальных школах при колледжах, училищах и в средних специальных музыкальных школах. Общий призовой фонд составит 1,5 млн рублей.
Подробнее об условиях конкурса – на сайте talentsgrandprix.ru.
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