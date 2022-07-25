Единственную зеленую зону на проспекте Клыкова благоустроят

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Курске

Жители давно мечтали благоустроить сквер. В прошлом году горожане проголосовали за проект, который будет реализован.Проектом предусмотрено устройство тротуарных дорожек и наружного освещения.Планируется озеленение и устройство цветников. Вдоль тротуаров будут установлены скамейки и урны для мусора. Детский игровой городок оснастят качелями, воркаутом, скейт-площадкой, площадкой для катания на роликах.Также предусмотрена огороженная площадка для выгула и дрессировки собак.Стоимость проекта - 40,5 млн рублей.