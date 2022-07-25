Единственную зеленую зону на проспекте Клыкова благоустроят
Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Курске
Проектом предусмотрено устройство тротуарных дорожек и наружного освещения.
Планируется озеленение и устройство цветников. Вдоль тротуаров будут установлены скамейки и урны для мусора. Детский игровой городок оснастят качелями, воркаутом, скейт-площадкой, площадкой для катания на роликах.
Также предусмотрена огороженная площадка для выгула и дрессировки собак.
Стоимость проекта - 40,5 млн рублей.